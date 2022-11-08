ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، شهد الدولار ارتفاع واضح مقابل الجنيه المصري اليوم في التعاملات المصرفية في مصر.

وأكدت تعاملات صباح اليوم في البنك المركزي المصري استمرار تباين الدولار الأمريكي في تعاملاته أمام العملة المصرية في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، في ظل سعر صرف مرن تحدده آليات العرض والطلب.

سعر صرف الدولار اليوم في السوق المصرفية المصرية

وتباين سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم في البنك المركزي المصري، ليبدأ التداول مع ارتفاع عند 24.22 جنيه للشراء، بينما بقي عند مستوى 24.31 جنيه للبيع مقابل 24.20 جنيه للشراء، و24.31 جنيه للبيع أمس.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي بتعاملات اليوم الصباحية استقرار لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عند مستوى 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه لدى بنك مصر.

وبقي سعر الدولار الأمريكي عند مستواه في تعاملات اليوم في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) اليوم، ليتداول عند 24.18 جنيه للشراء و24.28 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية، لم يتغير سعر صرف الدولار الأمريكي في بداية تعاملات اليوم، ليبقى عند مستوى 24.20 جنيه للشراء و24.30 جنيه للبيع. وتكرر السعر نفسه في بنكي سايب وقناة السويس.

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