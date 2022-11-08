إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022، الرابط والخطوات

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022، يحاول الكثير من المواطنين البحث عن أليات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 وذلك بعد تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحي الأحد 6 نوفمبر 2022، بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام ٢٠٢٢.

ونقدم لكم في هذا المقال تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2022 من خلال موقع مصر الرقمية وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية:

وكشف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة مواليد الأُسر الأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان سيتم تطبيقها، ولكن وفقًا لشروط معينة، من بينها الدخل الشهري للأسرة، يكون أقل من 3 آلاف جنيه.

شروط إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

وكشف المصيلحى عن شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهى كالتالى:

أن يكون المعاش أقل من 2500 جنيه.

إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا.

الحد الأقصى لبطاقة التموين، 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، من هنــــــا

أنقر على سجل حسابا جديدا، لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.

كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.