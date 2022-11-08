بلدية غزة: طواقمنا في الميدان لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت مع دخول المنخفض

قال حسني مهنا مدير الإعلام في بلدية غزة إن بعض المناطق لا زالت تعاني من إشكاليات وبحاجة لشبكات لتصريف مياه الأمطار بعد التدمير الذي تعرضت له البنية التحية خلال عدوان 2021.

وأضاف مهنا في تصريح صحفي أن طواقم بلدية غزة تعمل في الميدان الآن لمعالجة الإشكاليات التي ظهرت مع دخول المنخفض الجوي.

وأكد أن طواقم البلدية لم تغادر الميدان حتى تضمن أن الأمور جيدة متأملًا ألا تتكرر في المنخفضات المقبلة.

وأشار إلى أن بلدية غزة تعاني بشكل كبير في نقص الإمكانيات والمستلزمات وتحاول بجد بالتعاون مع العديد من الشركاء والجهات ذات العلاقة لتجاوز هذه الأزمة.