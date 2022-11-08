قالت وزارة التربية والتعليم بغزة، إنها أصدرت عدة توجيهات لمديريات التعليم والمدارس في قطاع غزة محافظةً على سلامة الطلبة، في ظل الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.

وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أنها قدمت مرونة لمديري التعليم ومديري مدارس الفترة المسائية الواقعة في المناطق المتضررة من تجمع مياه الأمطار ويصعب وصول الطلبة لها.

وبيّنت أنه بإمكان مدير المدرسة اتخاذ قرار الدوام بنفسه وفقاً للحالة الخاصة بمدرسته.

وذكرت أنه تم توجيه مديريات التعليم والمدارس بتأمين خروج طلبة الفترة الصباحية وعودتهم إلى بيوتهم في المدارس التي تقع في مناطق تتجمع فيها الأمطار أو في الشوارع المؤدية لهذه المدارس.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع لمدارس في عدة مناطق بقطاع غزة وقد غمرت مياه الأمطار ساحاتها.