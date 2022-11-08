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رغم أنها مرخصة

مديرة "اساد" للرسالة: أجهزة السلطة انتهكت القانون بمداهمتها للجمعية ومصادرة محتوياتها

مديرة "اساد" للرسالة: أجهزة السلطة انتهكت القانون بمداهمتها للجمعية ومصادرة محتوياتها
مديرة "اساد" للرسالة: أجهزة السلطة انتهكت القانون بمداهمتها للجمعية ومصادرة محتوياتها

غزة – خاص الرسالة

أكدت إيمان زهور، المدير العام لمؤسسة آساد التنموية الشبابية، أن قوة مشتركة من جهاز المخابرات والأمن الوطني داهمت مؤسستها في بيت كاحل، وصادرت جميع محتوياتها من مقاعد ومكاتب وأجهزة.

وذكرت زهور "للرسالة نت" أن مؤسستها تقدم خدماتها التنموية والتعليمية للأطفال والشباب كما في بقية المناطق، موضحة أنها تقوم بمخيمات صيفية ودورات تقوية عادية.

وتساءلت: "بأي حق تأتي مجموعة من المخابرات وجهاز الوقائي التابعة لأجهزة السلطة وتصادر جميع ما في المركز من معدات؟ مؤكدة أنها لم تخالف القانون وجمعيتها مرخصة من "الاقتصاد".

وقالت زهور: "لا يوجد للمركز أي شبهة قانونية، وأنشطة المؤسسة تنشر أول بأول عبر صفحة الفيسبوك، وكلها برامج تعليمية تنموية"، مضيفة: حين تم اقتحام المؤسسة أخبروا شقيق زوجي وكان برفقتهم وحين حاول تصوير ما يجري اعتقلوه ليلة واحدة.

وشددت أنها ستواصل إجراءاتها القانونية حتى استرداد معداتها وحقها القانوني فيما تعرضت له مؤسساتها من اعتداء.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271282

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