بلدية غزة: الاستهداف (الإسرائيلي) لشبكات الصرف الصحي يرهق البلديات

قال حسني مهنا مدير دائرة الإعلام في بلدية غزة إن البلدية خلال الفترة الماضية فعلت لجنة طوارئ خاصة بالشتاء وأعادت تشكيلها من جديد، حيث أجرت عدد من اللقاءات والإجراءات للاطلاع على الوضع القائم في المدينة بعد الاعتداءات (الإسرائيلية) الأخيرة.

وأكد مهنا "للرسالة نت" أنه تم تسجيل العديد من المناطق الساخنة والمنخفضة التي تحتاج تأهيل ومعالجة بعد ما جرى العام الماضي من عدوان في مايو 2021 وتضررت البنية التحتية مما تسبب بحدوث اشكاليات وارتفاع منسوب المياه فيها.

ولفت إلى أن البلدية عالجت أكثر من 20 منطقة ساخنة ومنخفضة من المدينة مستفيدة من التجارب الماضية، مشيرا إلى أن عناصر البلدية نظفت حوالي 4400 مصرف منتشرة في غزة من بداية سبتمبر حتى نهاية أكتوبر.

وأشار مهنا إلى أنه تم تجهيز برك تجميع مياه الأمطار في المدينة، وجهزتها وهيئتها وعززت كفاءتها الترشيحية وزيادة قدرتها الاستيعابية حتى تكون جاهزة في الشتاء.

ووصف ما جرة اليوم بأن المنخفض كان متوسط ذروته ما بين السابعة والنصف وحتى العاشرة صباحا، وهذه الفترة الزمنية القصيرة شهدت هطول مكثف للأمطار، لافتا إلى أن كمية الامطار لهذا اليوم لم تستوعبها وتصرفها بشكل فوري البنية التحتية وشبكات تصريف المياه كون العملية تحتاج إلى وقت.

وقال:" من شاهد المدينة وقت المنخفض أفرقها بعد نصف ساعة حين همت عناصر البلدية لتصريف المياه"، مضيفا: بقيت بعض مناطق فيها إشكاليات كتجمع المدارس في الرمال والأمن العام ومخيم الشاطئ وبعض مناطق النصر".

وتابع: تواجدت أطقم البلدية من اللحظة الأولى بالأليات والمضخات المتنقلة لمعالجة الإشكاليات وقامت بمعالجة عشرات الشكاوى التي وصلتها.

وأكد مهنا أن البلدية تقوم بدورها لكن كمية الأمطار فاقت قدراتها، مشيرا إلى أن البلدية منذ انتهاء العدوان 2021 تناشد العالم في التدخل العاجل بالبدء الفوري بإعادة الاعمار، لان استهدف البنية التحتية أدى لتضرر مساحات واسعة من شبكات تصريف الأمطار والصرف الصحي وهذا ارهق البلدية.