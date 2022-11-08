قطر تعلن استعدادها ليكون كأس العالم 2022 الأفضل في التاريخ

أعلن الرئيس التنفيذي لكأس العالم بقطر 2022، ناصر الخاطر، عن جاهزية بلده لتكون النسخة الحالية للبطولة الأفضل في تاريخها.

وأكد، الخاطر، في تصريحات صحفية، أن البطولة التي تستضاف لأول مرة في العالم، ستقلب صورة المنطقة التي يراها العالم بأنها منطقة حروب ونزاعات.

وأوضح الخاطر أن الاتهامات والانتقادات التي وجهت لقطر بعد كسبها استضافة البطولة، هي في الأساس سياسية وعنصرية.

وكشف عن تعرض قطر لحمة شرسة منذ الإعلان عن كسبها استضافة كأس العالم 2022، لكن قطر استطاعت أن تقارع دولاً كبيرة.

#للقصة_بقية - المدير التنفيذي لمونديال قطر ناصر الخاطر: أولويتنا إنجاح البطولة

حلقة ما وراء الهجمة على استضافة #قطر للمونديال كاملة : https://t.co/eFlK9Urgqx pic.twitter.com/kyLeUOF9SE — للقصة بقية (@AJASTF) November 8, 2022

إنجاح كأس العالم 2022

وقال الخاطر، إن "قطر ستجعل نسخة المنطقة العربية من كأس العالم الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وأضاف: "جاهزون لتكون هذه البطولة مذهلة واستثنائية ومشرفة كل الدول العربية".

وأشار إلى أن بلاده باتت تعتاد على انتقادات المونديال التي استمر لـ 12 عامًا، وكان ردها على الانتقادات ردًا منطقيًا وقانونيا.

وبين الخاطر أن العديد من الصحف كانت ضد دولة قطر منذ الإعلان الأول عن استشافة البطولة.

بينما أكد أن هناك عددًا من الصحف العالمية كانت ترى فيها قطر المصداقة، ومن ثم تحولت إلى صحافة صفراء.

وشدد الخاطر، أن قطر لا تعنيها الرد على هذه الصحف الصفراء، مؤكدًا أن أولويتها أن تكون البطولة ناجحة.