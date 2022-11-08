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قطر تعلن استعدادها ليكون كأس العالم 2022 الأفضل في التاريخ

كأس العالم
كأس العالم

غزة-الرسالة نت

أعلن الرئيس التنفيذي لكأس العالم بقطر 2022، ناصر الخاطر، عن جاهزية بلده لتكون النسخة الحالية للبطولة الأفضل في تاريخها.

وأكد، الخاطر، في تصريحات صحفية، أن البطولة التي تستضاف لأول مرة في العالم، ستقلب صورة المنطقة التي يراها العالم بأنها منطقة حروب ونزاعات.

وأوضح الخاطر أن الاتهامات والانتقادات التي وجهت لقطر بعد كسبها استضافة البطولة، هي في الأساس سياسية وعنصرية.

وكشف عن تعرض قطر لحمة شرسة منذ الإعلان عن كسبها استضافة كأس العالم 2022، لكن قطر استطاعت أن تقارع دولاً كبيرة.

إنجاح كأس العالم 2022

وقال الخاطر، إن "قطر ستجعل نسخة المنطقة العربية من كأس العالم الأفضل في تاريخ كأس العالم.

وأضاف: "جاهزون لتكون هذه البطولة مذهلة واستثنائية ومشرفة كل الدول العربية".

وأشار إلى أن بلاده باتت تعتاد على انتقادات المونديال التي استمر لـ 12 عامًا، وكان ردها على الانتقادات ردًا منطقيًا وقانونيا.

وبين الخاطر أن العديد من الصحف كانت ضد دولة قطر منذ الإعلان الأول عن استشافة البطولة.

بينما أكد أن هناك عددًا من الصحف العالمية كانت ترى فيها قطر المصداقة، ومن ثم تحولت إلى صحافة صفراء.

وشدد الخاطر، أن قطر لا تعنيها الرد على هذه الصحف الصفراء، مؤكدًا أن أولويتها أن تكون البطولة ناجحة.

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