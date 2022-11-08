لجنة الطوارئ: تجاوزنا مشكلات الأمطار بعد ساعة من هطولها

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تجاوزها لمشكلات المنخفض بعد ساعة من هطول مياه الأمطار، مؤكدة أن الوضع بقطاع غزة آمن والأمور عادت لما كانت عليه".

وأكد رئيس اللجنة، م. زهدي الغريز، خلال مؤتمر صحفي عقده بالمكتب الإعلامي الحكومي، أن "الطوارئ الحكومية" موجودة دائمًا في الميدان، مشيرًا إلى أن الجهات الشريكة "لن تدخر جهدًا للقيام بمسؤولياتها، وسنبقى على مسؤوليتنا في الحفاظ على المواطنين".

وقال: "إن متابعة العمل الحكومي بغزة ستقوم بعملية تقييم شاملة، للبحث في بعض الثغرات التي حدثت؛ "وإن لزم المحاسبة سنحاسب الجميع"".

وأضاف الغربز، "أن ما حدث اليوم هو عاصفة مطرية، تركزت في مدينة غزة وشمالها، حيث بلغت نسبة الأمطار التي هطلت خلال ساعتين 10% من معدلها السنوي".

وتابع: "لا يوجد في العالم من لديه القدرة على التعامل مع هذا الكم من الأمطار خلال زمن قليل"، مشيرًا إلى أن هذه الكميات جرفت كميات كبيرة من الرمال والعوالق، وأحدثت بعض الثغرات في بعض الشوارع وتسببت بإغلاقات مصارف مياه الأمطار.

وأشار إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في غزة خلال أقل من ساعة وتجاوزنا المحنة بزمن قياسي، ما عدا بعض المناطق المنخفضة التي وصلتها مياه الأمطار".

وشدد على أن "الإمكانيات متواضعة"، قائلًا "نستطيع القول إن الخسائر في الممتلكات قليلة جدًا، ولم يكن هناك خسائر في الأرواح والمعدات؛ لكن الأمطار أحدثت نوعًا من الإزعاج لدى المواطن وهو حقهم الطبيعي".

وذكر الغريز أن "غزة جزء من العالم، وما يحدث فيها هو ما يحدث في العالم من تغيير مناخي له أثر كبير في زيادة كميات الأمطار".

وأشار إلى أن "البنية التحتية عمرها الافتراضي انتهى، في وقت عانت من 4 حروب، والدعم الدولي محدود جدًا".

وأوضح الغريز: "أنه من الصعب أن تستوعب البنية التحتية بغزة هذا الكم الكبير من الأمطار في وقت قياسي، وبعد حرب عام 2021 قدّرنا أن الأموال المطلوبة لإعادة البنية التحتية بغزة 92 مليون دولار؛ لكننا لم نحصل على شيء سوى الفتات".