أجهزة السلطة تواصل انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية في الضفة الغربية

توصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق النشطاء والطلبة والأسرى المحررين، وسط تجاهل للمناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وداهمت قوة مشتركة من مخابرات السلطة والأمن الوطني مؤسسة آساد للتنمية الشبابية في بيت كاحل، وصادرت جميع محتوياتها.

واستدعت مخابرات السلطة في الخليل الشاب محمد رزيقات، للمقابلة صباح اليوم الثلاثاء.

واختطفت مخابرات السلطة في رام الله مساء أمس الأسير المحرر عبد اللطيف صبح، من وسط بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وبعد ملاحقته لعدة أيام، اعتقلت مخابرات السلطة في الخليل أمس الطالب في جامعة الخليل أحمد الشريف، وهو شقيق الشهيد مالك الشريف .

واختطفت أجهزة السلطة في نابلس تختطف ظهر أمس المواطن يوسف قطناني، من مكان عمله في شارع عمان.

ويواصل وقائي السلطة في قلقيلية اعتقال عضو مجلس إدارة نادي إسلامي قلقيلية مؤمن سعيد نوفل لليوم الـ2 على التوالي.

كما يواصل وقائي السلطة في قلقيلية اختطاف الشاب كمال بري من اماتين لليوم الـ2 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة في الخليل الطالب في جامعة الخليل ليث حلايقة لليوم الـ3 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة القدس المفتوحة محمد يونس أحمد الكوازبة لليوم الـ3 على التوالي.

مما تواصل مخابرات السلطة في رام الله اختطاف المحرر عبد الله متولي لليوم الـ3 على التوالي.

وعلى الرغم من المحكمة بالإفراج عنه، تواصل مخابرات السلطة اعتقال الطالب في جامعة الخليل شادي الرجوب لليوم الـ5 على التوالي، علماً بأنه في فترة امتحاناته الجامعية.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اختطاف الطالب والمعتقل السياسي السابق معن أبو جحيشة لليوم الـ6 على التوالي وتصادر مركبته.

وتواصل أجهزة السلطة في رام الله اعتقال الطالب في جامعة بيرزيت أحمد أبو فرحة المعتقل لليوم الـ7 على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الجريح والمحرر خالد صلاح لليوم الـ7 على التوالي، بتهمة حيازة سلاح، علماً أنه من مرتبات الأمن الوطني وأمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال.

وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اختطاف الطالب في جامعة الخليل ضياء الزهور، والأسير المحرر زيد إسماعيل أبو فنار لليوم الـ7 على التوالي.