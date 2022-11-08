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دي بروين: يصدم الجماهير البلجيكية بتصريحات تتعلق بمونديال قطر

دي بروين
دي بروين

الرسالة نت-وكالات

صدم كيفين دي بروين، عشاقه بتصريحات جديدة أطلاقها قبل أيام من انطلاق النسخة الـ 22 من كأس العالم في دولة قطر.

وقال دي بروين، أن كأس العالم في قطر 2022، قد يكون أخر بطولة مونديال يخوضها مع قميص بلاده.

وأضاف الدولي البلجيكي، أنا الآن في سن الـ 31، ولا أعرف ما سيحدث في المستقبل، وبالتحديد خلال 4 سنوات، ومشاركتي في قطر ستكون الثالثة لي".

وأكد أنه من الرائع المشاركة في كأس العالم، وقال لا أدري إن كنت سأشارك في كأس العالم 2026.

وشدد على استعداد منتخب بلاده لخوض غمار البطولة الأهم عالميًا.

وأكد أن أسرته ستسافر إلى قطر لمشاهدة المونديال، مبينًا أنها المرة الأولى لأطفاله لمشاهدة بطولة كأس العالم.

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