حماس تنعى الأسير المحرر أحمد أبو هنود وتثمن تاريخه الدعوي والجهادي

نعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " الأسير المحرر والمربي المجاهد: أحمد أبو هنود (58 عامًا)، سليل عائلة أبو هنود المجاهدة، وشقيق الشهيد القسامي القائد محمود أبو هنود، الذي توفي مساء اليوم الثلاثاء في حادث سير مؤسف غرب مدينة نابلس.

وقالت الحركة في بيان نعي: إننا إذ نودع علمًا من أعلام التربية والتعليم، وأسيرًا محررًا من سجون الاحتلال، ورجل إصلاح وشخصية وطنية وجهادية معروفة قضى أعوامًا طويلة في الدعوة والجهاد والإصلاح بين الناس، لنؤكد أن آثاره ستبقى نبراسًا تضيء لأجيال فلسطين الصاعدة طريق التضحية والمقاومة والعمل الدؤوب من أجل فلسطين وشعبها الصامد.

وأرسلت التعازي لأهلنا الأكارم في نابلس، وعائلة الفقيد وذوي الشهيد القسامي محمود أبو هنود، داعية الله تبارك وتعالى أن يتقبل الفقيد بواسع رحمته، وأن يكرمه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يهلم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.