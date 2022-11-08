حجز موعد السفارة الأردنية في الكويت أون لاين 2022 ، يعد حجز موعد في السفارة الأردنية في الكويت من أهم الأمور التي يرغب أي مواطن أردني مقيم في الكويت في التعامل معها.

حجز موعد السفارة الأردنية في الكويت

حيث أن السفارة الأردنية في الكويت هي حلقة الوصل بين المواطنين الأردنيين المغتربين والمقيمين في الكويت.

حجز موعد في السفارة الأردنية بالكويت

عندما يتمكن أي مواطن أردني مقيم في الكويت من تحديد موعد في السفارة الأردنية في الكويت قبل السفر إلى السفارة الأردنية في الكويت، تسعى السفارة أيضًا إلى السماح للمواطنين الأردنيين في الكويت بالخدمات.

ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئات الحكومية الأردنية الأخرى، كما يعمل كحلقة وصل بين المواطنين الأردنيين المقيمين في الكويت ووطنهم الأردن.

كيفية حجز موعد السفارة الأردنية الكترونيا

يمكن حجز موعد بالسفارة الأردنية في الكويت إلكترونياً باتباع عدد من الخطوات وهي كالآتي:

• أولاً ، انتقل مباشرة إلى موقع السفارة الأردنية في الكويت عبر رابط "من هنا".

• ثم انقر فوق علامة التبويب موعد.

• بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

• ثم تحديد نوع العملية القنصلية التي سيتم القيام بها.

• ثم اختر تاريخ ووقت الزيارة.

• ثم اتبع جميع التعليمات لتأكيد الموعد.

مواعيد عمل السفارة الأردنية بالكويت

وقد يمكن زيارة السفارة الأردنية بالكويت الواقعة بمنطقة الجابرية في مواعيد العمل المحدَّدة من الساعة الثامنة صباحًا الي الساعة الثالثة ظهرا

وذلك في أيام الأسبوع الممتدة من الأحد للخميس فقط. حيث تستقبل السفارة المواطنين في تلك الأوقات ذلك بعد حجزِ موعد بالسفارة الأردنية الكويت.