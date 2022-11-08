مواجهات وإطلاق نار على جيش الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة

أصيب عدد من المواطنين، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية الجلمة شمال شرق جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأضافت، أن قوات الاحتلال كثفت من انتشارها العسكري في محيط قريتي كفيرت جنوب غرب المدينة وفقوعة شرقا.

كما أفادت المصادر بأن مقاومون أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال قُرب قرية فقوعة في جنين.

وفي ذات السياق نفذ مقاومون عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال قُرب قرية عزون في قلقيلية.