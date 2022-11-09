بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022، تتزايد عمليات البحث في مصر عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية، خاصة بعد ما صرح به وزير التموين الدكتور على المصيلحي يوم الأحد الماضي 6 نوفمبر 2022، بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام ٢٠٢٢.

موقع الرسالة نت الإخباري يقدم لكم في هذه المقالة تفاصيل حول كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022 في مصر عبر موقع مصر الرقمية وفقا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن إضافة مواليد الأُسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان سيتم تطبيقها، ولكن وفقًا لشروط معينة، من بينها الدخل الشهري للأسرة، يكون أقل من 3 آلاف جنيه.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022

وزير التموين المصيلحى وضع عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهى كالتالى:

أن يكون المعاش أقل من 2500 جنيه.

إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا.

الحد الأقصى لبطاقة التموين، 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

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كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، لإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، من هنــــــا

أنقر على سجل حسابا جديدا، لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين.

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، أكتب الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين لبطاقة التموين، ثم بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد.

كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، على أن يكون الاسم رباعيًا.

إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة، حتى تتم إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين.

كتابة صلة القرابة (ابن) أو(ابنة)، ثم اختيار الصفة (ضم أبناء).

اختر كلمة (إضافة) لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين.

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