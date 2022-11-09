"أولياء الأمور": إضافة يوم للإجازة يحتاج لدراسة شاملة ومعمقة

قال رئيس مجلس أولياء الأمور في مدارس الأونروا بغزة زاهر البنا إن إضافة يوم جديد للإجازة يحتاج إلى دراسة شاملة ومعمقة من جميع الجوانب، ونحن دائماً مع راحة الطالب وإيجاد بيئة تعليمية مناسبة حتى يعطي أداءً جيداً.

وأضاف البنا في تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن عدد طلابنا في المدراس كبير جداً والمنهج التعليمي كبير ولا يستطيع المعلم أن يسيطر على المنهج بشكل كامل خلال العام الدراسي.

وتابع: "نحن دائما مع تقديم الدعم النفسي للطلاب في ظل عدوان الاحتلال والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة".

وأكمل: "نحن مع التريث في هذا الموضوع وإعطاء مساحة للنقاش فيه؛ حتى يتحمل الجميع المسؤولية في نهاية الأمر وأن نخرج بشيء إيجابي لطلابنا يخدمهم في المستقبل".