بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين 2022، تتسارع عمليات البحث في مصر الخدمات التي تقدمها وزارة التموين خاصة عبر بطاقة التموين 2022 من خلال بوابة مصر الرقمية، وذلك بعدما صرح وزير التموين الدكتور على المصيلحي، بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين لعام ٢٠٢٢ كأحدث الخدمات.

موقع الرسالة نت الإخباري يقدم لكم في هذه المقالة كل ما تود معرفته عن بطاقة التموين 2022 عبر بوابة مصر الرقمية والتفاصيل حول كيفية الاستفادة من بوابة مصر الرقمية بطاقة التموين 2022، والخدمات التي تقدمها وزارة التموين من خلال بطاقة التموين 2022 في مصر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة وزير التموين الدكتور على المصيلحى، العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بوابة مصر الرقمية.

خدمات بطاقة التموين 2022 بوابة مصر الرقمية

استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف.

تفعيل البطاقة.

الحصول على الرقم السري.

استخراج بطاقة الفصل الاجتماعي، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين جديدة له، وإتاحة خدمة إضافة أفراد على بطاقات التموين.

إتاحة خدمة تغيير صرف البطاقة من محافظة إلى محافظة أخرى.

خدمة حذف غير المستحقين والمتوفين من منظومة الدعم.

خدمة توصيل البطاقة إلى المنازل.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن إضافة مواليد الأُسر الفقيرة والأكثر احتياجًا بحد أقصى فردان سيتم تطبيقها، ولكن وفقًا لشروط معينة، من بينها الدخل الشهري للأسرة، يكون أقل من 3 آلاف جنيه.

دعم مصر جمهورية مصر العربية.. وزارة التموين

وزير التموين المصيلحى وضع عدة شروط لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين وهى كالتالى:

أن يكون المعاش أقل من 2500 جنيه.

إضافة مواليد أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، والمرأة المعيلة والأرملة قريبَا.

الحد الأقصى لبطاقة التموين، 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.

يستطيع المواطن أن يضيف فردا آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسر الأولى بالرعاية، وأن تكون بطاقة التموين مسجلا بها 3 أفراد فقط.

بوابة مصر الرقمية.. إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2022

استعلام بطاقة التموين - مصر الرقمية

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية أكد سيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بقيمة 100 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة، تصل إلى 300 جنيه في البطاقات التي تضم 3 أسر.

وأوضح أن البطاقة المقيد عليها أسرة واحدة من 4 أفراد، تحصل على دعم سلعى حالى بقيمة 200 جنيه، ستتم زيادة الدعم 100 جنيه لتحصل على 300 جنيه، بجانب ما تحصل عليه الأسر من خبز مدعم.

وأشار المصليحى إلى أن بطاقة التموين المقيد عليها أسرتان أو ثلاث أسر، حيث يوجد بعض البطاقات مقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأبناء ستزيد بقيمة 200 جنيه، أما البطاقة المسجل عليها أكثر من ثلاث أسر فستزيد بقيمة 300 جنيه شهريا ولمدة 6 أشهر.

بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد 2022