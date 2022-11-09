تحديد موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة، حيث حددت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 مع اقتراب منتصف الشهر الجاري.

ومن المتوقع ان يبدأ صرف المرتبات للموظفين الثلاثاء المقبل الموافق 22 نوفمبر الجاري، وسيتم الصرف على مدار أربعة أيام.

وينتظر العاملون في الجهاز الإداري بالدولة موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022، والذي سيتم صرفه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، في أعقاب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصرف علاوة استثنائية تبلغ قيمتها 300 جنيه شهريًا للموظفين، بداية من مرتبات الشهر الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه من شهر نوفمبر الحالي، ليصل الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه، بدلًا من 2700 جنيه.

حساب مرتبات نوفمبر 2022 بعد الزيادة الجديدة

وقد حدد موعد صرف مرتبات نوفمبر على أن تكون خلال أيام 24، 27، 28، 29، 30 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه.

ودعت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية إلى تجنب التزاحم الشديد أمام البنوك والصرافات الألية، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2022 في مصر بالزيادة

ودعت وزارة المالية إلى تبليغ جميع العاملين في الجهات الحكومية والإدارية بها بموعد بداية الصرف؛ وذلك للحد من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي قدر المستطاع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من التجمعات الكبيرة ضمن الإجراءات الاحترازية، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

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وزارة المالية أعلنت سابقاً موعد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2022، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين خلال الفترة من 8 إلى 10 من كل شهر لمدة 3 أيام، وصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها خلال الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر لمدة 5 أيام، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

الحد الأدنى للأجور بعد زيادة المرتبات

⦁ الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة 9000 جنيه بدلًا من 8700 جنيه.

⦁ يبدأ الحد الأدني لأجور الدرجة العالية من 6600 جنيه مقابل 6300 قبل الزياردة.

⦁ رفع الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام ليبدأ من 5400 جنيه.

⦁ الحد الأدنى لأجور الدرجة الأولى يبدأ من 4800 جنيه.

⦁ رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليكون 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

⦁ يبدأ الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 3740 جنيه بدلاً من 3420 جنيه.

⦁ الحد الأدنى لأجور الدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيه مقابل 3180 جنيه قبل الزيادة.

⦁ رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة الخامسة ليبدأ من 3240 جنيه.

⦁ رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بزيادة 300 جيه بدلاً من 2700 جنيه قبل الزيادة.