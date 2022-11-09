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ساديو ماني يغيب عن كأس العالم

ساديو ماني
ساديو ماني

غزة-الرسالة نت

أكدت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن الدولي السنغالي ساديو مانو، نجم بايرن ميونخ، سيغيب عن المشاركة في كأس العالم، بسبب الإصابة.
 
وخرج ماني من المباراة التي جمعت فريقه بايرن ميونخ بفريق فيردر بريمن، امس الثلاثاء، بملعب أليانز أرينا، في الدقيقة الـ 20.

وبينت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن الدولي السنغالي ياعني من إصابة شديدة بأوتار الركبة، ومدة غيابها تصل لأسابيع، أي أنه سيغيب عن مونديال قطر.

وتشكل إصابة ماني ضربة قوية، لمنتخب السنغال حيث يلعب المنتخب السنغالي بمجموعة تضم كل من، هولندا والإكوادور وقطر.


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