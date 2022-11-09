6 آلاف مشجع أرجنتيني ممنوعون من دخول ملاعب مونديال قطر

قالت حكومة مدينة بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، إن 6 آلاف مشجع متورط في جمعيات غير قانونية وآخرين متورطين بأعمال عنف تم وضعهم في قائمة لن يسمح لهم بدخول ملاعب كأس العالم قطر 2022.

وكانت وزارة الأمن الوطني في الأرجنتين قد وقعت اتفاقية تعاون مع السفارة القطرية لمنع مثيري الشغب الأرجنتينيين من حضور كأس العالم.

وقال وزير العدل والأمن، مارسيلو دي أليساندرو، لمحطة إذاعية محلية: "المشجعون المتورطون في أعمال العنف هنا… نريد إعادة السلام إلى كرة القدم، وأن يكون العنف خارج الملاعب".

وأضاف: "تم إدراجهم لانتمائهم (للجماهير العنيفة) ومشاركتهم في أعمال عنف وجمعيات غير مشروعة، مثل (أعمال تجارية محظورة في الشوارع) ودفع نفقة مستحقة (من الوالدين المطلقين)".

وأشار أليساندرو إلى أن نحو ثلاثة آلاف مشجع من بين الستة آلاف لا يسمح لهم بحضور مباريات الدوري المحلي.

وتابع أليساندرو إنه لتنفيذ الضوابط في قطر: "كما هو الحال دائما في كأس العالم، سيتم إرسال وفود من مختلف الأجهزة الشرطية (في الدولة) للعمل جنبا إلى جنب مع السلطات الأمنية القطرية".

وتنطلق بطولة كأس العالم في قطر- أول دولة عربية تستضيف البطولة- في الـ20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ويعد المنتخب الأرجنتيني من بين أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بقيادة أسطورته ليونيل ميسي ( 35 عاما)، التي من المحتمل أن تكون آخر نهائيات كأس عالم يشارك فيها.

وتأمل الأرجنتين، التي خاضت 35 مباراة دون هزيمة وحاملة لقب كأس كوبا أمريكا العام الماضي، أن تضيف إلى لقبين في كأس العالم عامي 1978 و1986، مدفوعة بعبقرية نجم كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، الذي توفي في عام 2020.