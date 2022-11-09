هل يدعي بنزيما الإصابة ليكون جاهزًا لمونديال قطر؟

غاب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن تدريبات فريقه الاستعدادية للمباراة التي سيواجه بها الريال فريق قاديش.

ويواجه ريال مدريد قاديش ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإسباني، وهي الأخيرة قبل ذهاب اللاعبين للمونديال.

وأثر غياب بنزيما، على ريال مدريد في المباراة التي خسر فيها الفريق الملكي، امام رايو فاليكانو بنتيجة 3-2.

ومع خسارة ريال مدريد تراجع إلى المركز الثاني، بينما انفرد برشلونة في صدارة الترتيب.

وبعد اتهامات وجهتها الجماهير المدريدية، لكريم بنزيما بانه يغيب ليحمي نفسه من أي إصابة تبعده عن المونديال.

دافع مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن المهاجم كريم بنزيما، بعد غيابه عن مباريات الفريق الأخيرة.

وقال أنشيلوتي، إن ما يقال عن كريم بنزيما مجرد هراء واتهامات لا أساس لها من الصحة.

وأكد أنشيلوتي، ان بنزيما متضرر أيضًا من الإصابة، وهو يعاني من عدم راحة.