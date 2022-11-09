العاروري يعزي بوفاة الأسير المحرر والمربي أحمد أبو هنود في نابلس

قدم الشيخ صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، واجب العزاء لعائلة الشهيد القسامي القائد محمود أبو هنود، بوفاة شقيقه الأسير المحرر والمربي أحمد أبو هنود إثر حادث سير.

وفي كلمة له عبر الهاتف خلال تشييع الفقيد أبو هنود اليوم في نابلس، أشاد العاروري بسيرته، ودوره في الدعوة والجهاد والإصلاح بين الناس وتربية الأجيال.

وقال العاروري إنه عاش مع الفقيد أحمد أبو هنود ودرس معه في نفس الكلية بجامعة الخليل.

وأضاف أن أبو هنود كان نعم الأخ وصاحب خلق ومواقف ومتفانياً في خدمة الجميع، وترك أثرا طيباً في كل من عمل معه.

وقال العاروري إن الفقيد من عائلة مجاهدة، قدمت التضحيات والشهداء أمثال القائد القسامي محمود أبو هنود.

وشيع أهالي عصيرة الشمالية في نابلس عصر اليوم الأربعاء جثمان الأسير المحرر والمربي أحمد محمد أبو هنود (58 عامًا)، شقيق الشهيد القائد القسامي محمود أبو هنود.

وانطلق موكب التشييع من منزل الشهيد في عصيرة الشمالية لأداء الصلاة على جثمانه الذي لف براية حركة حماس، قبل مواراته الثرى في المقبرة الغربية بالبلدة.

والفقيد أبو هنود 58 عاما من بلدة عصيرة الشمالية، يعمل مربياً ومعلماً للغة الإنجليزية في مدرسة بيت امرين الثانوية.

وهو أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي سابق لدى أجهزة السلطة، كما أنه عميد عائلة الشولي، وعضو لجنة الإصلاح بعصيرة وأحد الشخصيات الإسلامية المعروفة بالبلدة.

وجاءت وفاة المربي أحمد أبو هنود، قبل 15 يوماً من حلول الذكرى 21 لاستشهاد شقيقه القائد القسامي محمود أبو هنود الذي ارتقى في عملية اغتيال نفذتها طائرات الأباتشي الإسرائيلية.

وشارك الشهيد القائد أبو الهنود في تنفيذ العديد من عمليات إطلاق النار، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات استشهادية عام1997، أوقعت العديد من القتلى في صفوف الاحتلال، مما جعله أبرز المطلوبين.