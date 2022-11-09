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إصابة الأسير سامر عيساوي باعتداء الاحتلال عليه في سجن النقب

غزة - الرسالة نت

أعلنت جمعية واعد للأسرى، مساء الأربعاء، عن إصابة الأسير سامر عيساوي جراء الاعتداء الوحشي الذي تعرض له خلال اقتحام قسم 25 في معتقل النقب بعد ظهر اليوم.

وقالت "واعد" في تصريح صحفي، :"إن الأسير سامر عيساوي مضرب عن الطعام لليوم الحادي عشر على التوالي تضامنا مع ذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام وثلاجات الموت (الإسرائيلية)".

وأضافت :"أن الأسير عيساوي يواصل إضرابه عن الطعام رغم حالته الصحية التي لا تسمح به كونه صاحب أطول مدة إضراب عن الطعام خاضها قبل عدة أعوام وهو أحد محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم".

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