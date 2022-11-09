التعليم تصدر قرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة وقرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2023، في كل المحافظات.

وفي التفاصيل فقد أصدرت الوزارة تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنها تعمل على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين اوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لتكوين قاعدة بيانات المرشحين لتلك الاعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين.

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التعليم تصدر قرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2023

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، فتح الموقع الخاص ببيانات المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة 2023، ابتداءً من يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم كما جرى العام الماضي من خلال الموقع الالكتروني، وذلك عبر توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم.

التعليم تعلن تفاصيل وشكل امتحانات الثانوية العامة 2023

ولفتت الوزارة، أن التسجيل لا يقتصر على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق ايضا على العاملين بالمديرية مادامت تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على مسائلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان قد أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة سترد قريبا على كافة الاستفسارات المثارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 .

وتلقى وزير التربية والتعليم مناشدات عبر جروب حوار مجتمعي تربوي على تطبيق واتساب ، طالب خلالها أولياء الأمور

إعلان شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

اعلان شكل الاسئلة المقالية التي تقرر اضافتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

القرار النهائي بشأن نسبة الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

آلية تصحيح الاسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص وزير التربية والتعليم بالرد على هذه مطالب و استفسارات اولياء الامور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ، حيث قال : سنعلن كل ذلك قريباً.