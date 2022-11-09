التعليم تعلن تفاصيل وشكل امتحانات الثانوية العامة 2023، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل جديدة حول شكل امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أصدرت تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنها وضعت خريطة زمنية للعام الدراسي الحالي حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم 10 يونيو 2023.

وأكد وزارة التربية والتعليم أنها انتهت من إعداد مواصفات الورقة الامتحانية لجميع امتحانات الثانوية العامة 2023، بحيث تكون بنظام أوبن بوك، ويمكن للطالب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الاستعانة بكراسة المفاهيم التي أعدتها الوزارة.

التعليم تعلن تفاصيل وشكل امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستشتمل أسئلة اختيار من متعدد MCQ وأسئلة مقالية قصيرة Short Essay، وبأن نسبة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2023 لن تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

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كما لفتت وزارة التربية والتعليم أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح، بحيث سيتم توفير مراكز تصحيح إلكتروني لـ امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

التعليم تصدر قرار هام حول امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت الوزارة ان نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics لضمان سرعة وموضوعية التصحيح.

شكل امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزارة التربية والتعليم أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية الخاصة بـ الثانوية العامة 2023 وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

وبين أنه لا يسمح للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن (85%) من عدد أيام الدراسة الفعلية، بعد استنزال أيام الغياب بعذر مقبول، بدخول امتحانات الثانوية العامة 2023 كطالب منتظم".

وقرّرت وزارة التربية والتعليم عمل امتحانات استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023، بحيث يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة المقالية والاختيار من مُتعدد.

وتخطّط وزارة التربية والتعليم لـ إتاحة هذه الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023، مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكل المدارس الثانوية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تهدف إلى أن يكون جميع الطلاب على دراية كافية بشكل وطريقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل انطلاقها.