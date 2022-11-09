موعد وتفاصيل الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023، أعلن مصدر مسؤول بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حددت موعد وتفاصيل الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تعقد مطلع الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 2022/2023.

موقع الرسالة نت الإخباري يستعرض لكم أهم المعلومات التي تودون معرفتها حول الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي.

موعد وتفاصيل الامتحانات الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2023

موعد الامتحانات الاسترشادية لطلبة الصف الثالث الثانوي:

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي في مطلع الترم الثاني في العام الدراسي 2022/2023.

- وتهدف الوزارة من الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي تدريب الطلاب على أفكار وشكل الأسئلة وطرق الإجابة عليها قبل الامتحانات النهائية للعام الدراسي الجديد.

- تحتوي امتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85%.

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- تشمل الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوية على أسئلة مقالية بنسبة 15%.

- الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي سيتم وضعها طبقا لنظام امتحانات نهاية العام الدراسي، لكي يتدرب الطلاب على نظام الامتحان النهائي بشكل كافى.

- وضع الامتحانات الاسترشادية لطلاب الصف الثالث الثانوي يكون بناءً على مستوى الفهم ومخرجات التعلم.

-سيتم عقد الامتحانات الاسترشادية لطلبة الصف الثالث الثانوي داخل المدارس.

- سيسمح للطلاب الحصول على الامتحانات الاسترشادية لاحقا بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

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طريقة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022/2023

حددت وزارة التربية والتعليم طريقة تصحيح امتحانات الصف الثالث الثانوي النهائي للعام الدراسي الجاري، وقالت الوزارة أنه الامتحانات سيتم تصحيحها إلكترونيًا وفق آلية (Rubrics) التي تحتوي على قواعد محددة للتصحيح، حيث تكون ورقة الامتحان مزودة بـ «باركود» من الداخل والخارج بجانب اسم الطالب، ويعمل اثنين من المعلمين على عن مسح الورقة الامتحانية ضوئيًا باستخدام السكانر، بالإضافة إلى مراكز تصحيح إلكترونية على مستوى الجمهورية.