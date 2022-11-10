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سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 2022/11/10

سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 2022/11/10
سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 2022/11/10

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سعر الذهب اليوم في سوريا الخميس 2022/11/10، ارتفع سعر الذهب في سوريا اليوم، الخميس 2022/11/10، بالليرة السورية، في مطلع التعاملات الصباحية في السوق السورية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في سوريا

ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا، اليوم، ليصل إلى 286 ألف ليرة للشراء، مقابل 288 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب من عيار 22، اليوم، في سوريا إلى 263 ألف ليرة للشراء، مقابل 265 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في السوق السورية إلى 251 ألف ليرة للشراء، مقابل 253 ألف ليرة للبيع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

وصل سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم إلى 215 ألف ليرة للشراء، و217 ألف ليرة للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم في سوريا

وصل سعر أونصة الذهب، اليوم، في سوريا إلى 8 ملايين و800 ألف ليرة للشراء، مقابل 8 ملايين و850 ألف ليرة للبيع.

سعر الليرة الذهب في سوريا اليوم

كما وصل سعر الليرة الذهب، اليوم، في سوريا إلى مليون و980 ألف ليرة للشراء، ومليون و985 ألف ليرة للبيع.

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