تعيين المدني مفوضاً للمنظمات الشعبية في فتح خلفاً للطيراوي

أصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح، خلال اجتماعٍ عقدته مساء أمس الأربعاء، عدة قرارات من بينها تكليف نائب رئيس الحركة محمود العالول بمفوضية التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، ومحمد المدني بملف المنظمات الشعبية.

وبحسب مصادر خاصة، فإنَّ مركزية فتح أقرت خلال اجتماعها أمس، تكليف العالول بملف التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى تكليف محمد المدني مفوضاً للمنظمات الشعبية في حركة فتح، خلفاً لسابقه توفيق الطيراوي.

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح، قد عقدت مساء يوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وكان عضو اللجنة المركزية للحركة عباس زكي قد كشف لـ"الرسالة نت" أن اجتماع المركزية، سيتناول قضية التسريبات.

كما كشف في وقت سابق، مصدر في اللجنة المركزية لفتح لـ"الرسالة نت" عن تجهيز ملف يحمل قضايا جنائية للطيراوي، بغرض وضعها في سياق محاكمته.

وفي السياق، تكشف مصادر في حركة فتح، أن قرار فصل الطيراوي صدر، لكن -نتيجة تدخل وساطات تحديدا من محمود العالول- جنحت المركزية لقرار الفصل الذاتي للطيراوي عبر ما سميّ بـ"تجميد عضويته".

ما سبق جاء في سياق تسريبات نشرت للطيراوي يهاجم فيها عباس، وصلت للإعلام عن طريق مكتبه الذي غادره وسافر لدولة أجنبية، في خطوة عدّها مؤامرة عليه من شخصيات كبيرة في الحركة.

أيام قليلة تلاها ظهور تسريبات أخرى من مكتب الطيراوي حول اعترافات وتحقيقات لشخصيات مقربة من عرفات حول ظروف اغتياله، وجهت غالبيتها أصابع الاتهام لرئيس السلطة الحالي محمود عباس برفع الغطاء السياسي والتآمر على عرفات.

أقرّ الطيراوي بصحة التسريبات، وقال إنها تأتي في سياق القرصنة التي تعرض لها، ودعا لتشكيل لجنة تحقيق حولها.

ويبدو أن الأزمة مرشحة للتصعيد خاصة بعد تفويض المدني بملف المنظمات الشعبية في حركة فتح خلفاً للطيراوي، ما يرشح أن هذه الخطوات هي تمهيداً لفصله من المركزية.