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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
4 فلسطينيين يفوزون بمواقع تشريعية بالانتخابات الأميركية
10 نوفمبر 2022 . الساعة: 12:27 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/271438
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