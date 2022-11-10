"تويتر" يستحدث ميزة إرفاق نصوص كبيرة في المنشورات

كشف المالك الجديد لـ"تويتر"، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن الموقع سيستحدث ميزة إرفاق نصوص كبيرة وطويلة بالمنشورات.



ولا يتيح الموقع كتابة نصوص أكثر 280 حرفا، لكن المالك الجديد للشبكة الاجتماعية قال في تغريدة: "سيضيف تويتر قريبا القدرة على إرفاق نص طويل بالتغريدات، ما ينهي الممارسة السخيفة المتمثلة في التقاط لقطات شاشة من المفكرة".



وأضاف ماسك أنه سيكون هناك شيء مثل "Twitter Notes"، ووعد ماسك بإخبار المزيد في غضون أسبوعين.



ومنذ استحواذه على "تويتر"، فإن المالك الجديد بدأ بدراسة فرض رسوم على مستخدمي موقع تويتر بقيمة 8 دولارات شهريا، مقابل الحصول على العلامة الزرقاء على حسابهم، ضمن "عملية إصلاح شاملة".



وأتم ماسك صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ44 مليار دولار، وفق ما أظهرت وثائق تم تقديمها أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.



وأفادت الوثائق بـ"اكتمال عملية الاندماج" في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، حيث أصبح "السيد ماسك المدير الأوحد لـ تويتر"، بينما جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته، بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

المصدر: عربي21