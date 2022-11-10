القوات الروسية تبدأ بالانسحاب من خيرسون الأوكرانية

بدأت قوات الجيش الروسي بالانسحاب من مدينة خيرسون التي ضمتها سابقا موسكو، بعد يوم من إعلانه الانسحاب من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو حيث تقع عاصمة المنطقة.



جاء ذلك في بلاغ لوزارة الدفاع الروسية حيث قالت: "تجري وحدات الجنود الروس مناورات باتّجاه موقع معد لها على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو بما يتوافق بشكل صارم مع الخطة المقررة".



وفي تعليق، قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إنه على علم بما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم حول إعادة تمركز قواتها في خيرسون، مضيفا أنه ينتظر معلومات أوفى عن الوضع على الأرض.



في المقابل، استعاد الجيش الأوكراني الأربعاء 12 بلدة في منطقة خيرسون التي أعلن الروس انسحابهم منها جزئيًا تحت ضغط هجوم مضاد أوكراني، على ما أعلن الخميس قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني.



وقال زالوجني عبر تليغرام أنه "يوم أمس، تقدّمت وحدات من قوات الدفاع سبعة كيلومترات، مسيطرة على ستّ بلدات في اتجاه بيتروبافليفكا-نوفورايسك"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني استعاد أيضًا "السيطرة على ستّ بلدات باتجاه بيرفومايسكي-خيرسون"، أي إجمالي ما يزيد على الـ260 كيلومترا مربّعا.

المصدر: عربي21