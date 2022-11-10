حماس: ستبقى غزة حاضنة للعمل الوطني بكل أشكاله

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، زكريا أبو معمر، إن غزة ستبقى حاضنةً ورافعةً للعمل الوطني على اختلاف أشكاله الفردية والجماعية، وستواصل جهدها وجهادها وتكاملها مع شعبنا في الضفة الباسلة والداخل المحتل والشتات، ولن تحيد عن هذا الطريق حتى وحدة وطنية حقيقية على طريق التحرير والعودة.

ووجه أبو معمر في تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس، التحية لأرواح شهداء شعبنا الأكرم منا جميعاً ونخص بالتحية روح الشهيد ياسر عرفات أبو عمار رحمه الله تعالى.

وتقدم بخالص التحية والتقدير للأجهزة الحكومية والأمنية في قطاع غزة التي عملت على مدار الساعة لتأمين مهرجان ذكرى وفاة أبو عمار في مدينة غزة ما مكّن الجمهور من الاحتفال والمغادرة بكل يسر وسلامة واطمئنان.



وشدد على تأكيد حركته باستمرارهم في خياراتهم الوطنية متسلحين بالعزم والإصرار والثقة بمشروع المقاومة الذي نتحمل أمانته مع كل القوى الوطنية.

