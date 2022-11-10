أمّنت الأجهزة الشرطية والأمنية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عصر الخميس، مهرجان إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.

وانتشرت قوات الأمن والشرطة في أرض المهرجان ومحيطها والشوارع المؤدية لها، وفق أمر عمليات مركزي؛ لتأمين إقامة المهرجان، وتسهيل تحرك المواطنين، ومنع الازدحام.

ودأبت وزارة الداخلية والأمن الوطني على تأمين ومساندة جميع الفعاليات الوطنية والشعبية والمهرجانات التي تنظمها جميع الفصائل والقوى الوطنية في محافظات قطاع غزة.

ويوافق الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، ذكرى رحيل الرئيس الراحل ياسر عرفات، الذي توفي عام 2004.

























