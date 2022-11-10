المكتب الإعلامي للتشريعي يطلق حملة تواصل لزيارة المؤسسات الإعلامية

أطلق المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي الفلسطيني حملة "تواصل" لزيارة المؤسسات الإعلامية العاملة في قطاع غزة.

وبدأ المكتب الإعلامي حملته بزيارة مقر إذاعة صوت الأقصى وموقع دنيا الوطن، وضم الوفد المدير العام محمد رضوان، ومدير العلاقات العامة حسام جحجوح، وطاقم المكتب إبراهيم العيسوي، وحسام أبو دقة، ورياض حسين.

وفي زيارتهم لإذاعة الأقصى كان في استقبالهم مدير عام الإذاعة عماد زقوت، ومدير الشؤون الإدارية حسن النجار، ومدير دائرة الأخبار حسن الديراوي، ورئيس قسم المراسلين أيمن دلول ورئيس قسم المذيعين أحمد زغبر.

بدوره قال المدير العام للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي محمد رضوان: "إن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية، وتقدير جهودهم في نقل الرواية الوطنية الفلسطينية"، مضيفا "أن الحملة ستشمل زيارة جميع المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة".

وأكد رضوان على أهمية الدور الذي تقوم به إذاعة صوت الأقصى كمنبر للمواطنين ينقل همومهم ومشاكلهم، مقدماً شكره للإذاعة على جهودها المبذولة في سبيل ذلك.

من جهته رحب المدير العام لإذاعة صوت الأقصى عماد زقوت بوفد المكتب الإعلامي للتشريعي، مثمناً جهودهم في التنسيق وتعزيز التواصل مع المؤسسات الإعلامية ومتابعة قضايا المواطنين ومعالجتها.

كما شملت الزيارة موقع دنيا الوطن الإخباري حيث كان في استقبالهم نائب المدير العام رئيس التحرير محمد عيسى، ومدير الأخبار هيثم نبهان، ومساعدة المدير التنفيذي حنين حمدونة، والمديرة المالية والإدارية ألاء النمر.

من جهته قال المدير العام للمكتب الإعلامي للمجلس التشريعي محمد رضوان إن موقع دنيا الوطن له دور في مواكبة الأحداث والمواقف الصادرة من مختلف شرائح ومكونات شعبنا، مؤكداً أهمية التواصل المستمر مما من شأنه تعزيز التوعية بدور المجلس التشريعي في مجال سن القوانين والرقابة البرلمانية ومواقف المجلس في القضايا والمستجدات.

بدوره شكر مدير موقع دنيا الوطن محمد عيسى وفد المكتب الإعلامي للتشريعي على هذه الزيارة متطلعاً إلى استمرار التعاون والتنسيق بما يضمن الوصول إلى المواقف الحقيقية للمجلس التشريعي.

وفي ختام الزيارتين قدم المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي دروعاً تكريمية للإدارتين، واتفقوا على تعزيز التعاون المشترك وفتح خطوط للتواصل بما يخدم المواطن والمجتمع الفلسطيني.