النائب قفيشة يدعو لإحياء الفجر العظيم في المسجد الإبراهيمي

دعا النائب حاتم قفيشة الشباب الفلسطيني وعائلات الخليل وأبنائها للحشد في المسجد الإبراهيمي؛ لإحياء الفجر العظيم وأداء صلاة فجر يوم غد الجمعة الموافق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

وأوضح النائب قفيشة أن المسجد الإبراهيمي يتعرض لاعتداءات كثيرة من الاحتلال ومستوطنيه من إغلاقات ومنع رفع الأذان، وحجم المؤامرة والتضييق الذي يتعرض له المسجد هائل جدا ومن قيادات المستوطنين الذين تخرجوا من مستوطنات الخليل وأصبحوا أعضاء في الكنيست ومؤهلون اليوم لأن يصبحوا وزراء.

وأضاف: "أمام هذا الواقع فإن التواجد الدائم في الإبراهيمي هو الدفاع الكبير الذي يقوم به أهل الخليل، وخاصة إقامة صلوات الجماعة في المسجد".

وأشار قفيشة إلى أن ما نشاهده في السنوات الأخيرة من إقبال كبير جدا وخاصة من عائلات مدينة الخليل وتوجيه النداءات لأبنائهم رجالا ونساء لإحياء الفجر العظيم وإعمار المسجد الإبراهيمي والرباط، فيه شيء يثلج الصدر.

وتابع: "سنكون في المسجد الإبراهيمي كما كل يوم جمعة في صلاة الفجر، وهناك العشرات من المناطق المتفرقة الذين يأتون للمسجد فرادى وجماعات من أجل إحياء الفجر العظيم فيه، وحتى من محافظات الضفة جاءوا للمسجد الإبراهيمي عبر السنوات الماضية".

وانطلقت دعوات فلسطينية للمشاركة في حملة الفجر العظيم ومواصلة مسيرتها بالصلاة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وذلك غداً الجمعة الموافق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

كما انطلقت حملة “الفجر العظيم” لأول مرة من المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل في نوفمبر 2020؛ لمواجهة المخاطر المحدقة بالمسجد واقتحام قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين المتكرر له، ومحاولات تهويده، وأداء الطقوس التلمودية فيه، ومن ثم انتقلت إلى المسجد الأقصى المبارك.