حصاد الأسبوع: 3 شهداء ومقتل مستوطن وإصابة 3 في 244 عملاً مقاوماً بالضفة

تواصلت الأسبوع الماضي أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، قتل خلالها مستوطن وأصيب عدد من جنود الاحتلال والمستوطنين فيما استشهد 3 مواطنين.

وفي الفترة الممتدة من 4-11-2022 حتى 10-11-2022، وثق مركز المعلومات الفلسطيني –معطى- استشهاد 3 مواطنين، ومقتل مستوطن وإصابة 3 جنود ومستوطنين.

وأحصى معطى 244 عملاً مقاوماً بينها 25 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، و13 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

كما رصدت 76 عملية إلقاء حجارة، و26 صد لاعتداءات المستوطنين، و86 نقطة مواجهة، و16 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي هم رأفت عيسة من بلدة صانور في جنين، والشاب محمد حشاش من مخيم بلاطة في نابلس، ومصعب محمد نفل من المزرعة الشرقية في رام الله.

وأعلن يوم الثلاثاء عن مقتل المستوطن الذي أصيب في 25-10 الماضي في عملية طعن بقرية الفندق قضاء قلقيلية، والتي نفذها الأسير الشاب يونس هيلان من قرية حجة؛ وهو طالب بكلية الهندسة بجامعة النجاح الوطني.