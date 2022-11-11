حماس تنظم وقفة نصرة للقدس والمسجد الأقصى بغزة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ظهر اليوم الجمعة، في قطاع غزة وقفة تضامنية نصرة للقدس والمسجد الأقصى.

وقال القيادي في حركة حماس د.ماهر صبرة، إن الاحتلال يظن بإمعانه بإجرامه في القدس والأقصى بأنه يستطيع أن يتنزع إيماننا بحقنا الثابت في فلسطين.

وأكد صبرة أن القدس خط أحمر والأقصى صاعق تفجير كبير، ونحن رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.



وأضاف " سنبقى نحافظ على عهدنا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، نحن أقوياء بحقنا في القدس وغزة ستبقى يدها على الزناد وفي الميدان دومًا".



وشدد على أن أهلنا في القدس والضفة عنوان البطولة وثقتنا بكم كبيرة، مؤكدًا أن ساحة النزال اليوم هي ساحة الأقصى وسنبقى سندًا لأهلنا في القدس والضفة.

ووجه صبرة التحية للمقاومين في الضفة والقدس الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة.

ودعا الأجهزة الأمنية التابعة للسطلة بالضفة إلى مساندة المقاومين في ضرب العدو، لافتا إلى أن غزة مستيقظة دومًا وسيف القدس سيظل مشرعا.