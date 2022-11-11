دعوات للمشاركة في الوقفة التضامنية مع المعتقلين السياسيين غدًا السبت برام الله

دعا أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة إلى المشاركة في الوقفة الأسبوعية التضامنية، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم من سجون السلطة، غدا السبت برام الله.

وأكد الأهالي على ضرورة المشاركة في الوقفة مساء غد السبت، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، على دوار المنارة وسط رام الله.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية من استهداف وملاحقة طلبة الجامعات، والنشطاء، والأسرى المحررين، والصحفيين، على خلفية مواقفهم السياسية والوطنية، في حملة متصاعدة يوما بعد يوم.

وكانت مجموعة محامون لأجل العدالة أكدت على أن أرقام الاعتقالات السياسية في الضفة غير مسبوقة وكبيرة جدا.

وأوضحت أن الضفة الغربية شهدت أكثر من 600 حالة اعتقال سياسي من قبل أجهزة السلطة بالضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

وأشارت إلى أن اعتقالات أجهزة السلطة استهدفت قامات وطنية ونشطاء سياسيين وأسرى محررين وطلاب جامعات، والاعتقالات مستمرة بحق طلاب الجامعات على خلفية سياسية فقط.

ووثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين 409 انتهاكات ارتكبتها أجهزة السلطة بالضفة خلال أكتوبر الماضي، أبرزها جريمة قتل محمد البنا، بحسب التقرير الشهري صادر عنها.