مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين في حادث سير شرقي بيت لحم

لقي شخصان مصرعهما من سكان مدينة حلحول شمال الخليل وأصيب 5 آخرين بإصابات متفاوتة مساء اليوم في حادث تصادم 3 مركبات على دوار الفرديس شرقي محافطة بيت لحم.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت إشارة حول وجود حادث تصادم وقع على دوار الفرديس شرقي محافظة بيت لحم بين 3 مركبات نتج عنه عدد من الاصابات نقلت للمستشفيات وقد أعلن الاطباء في مشفى الحسين عن وفاة أحدهم فيما أعلن الاطباء في المشفى الأهلي عن وفاة أخرى، وما زال عدد من الاصابات تتلقى العلاج في عدد من المشافي.

واكد ارزيقات بأن خبراء السير بشرطة بيت لحم توجهوا إلى مكان الحادث وباشروا اجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته وتم ابلاغ النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل بعدم تناقل الفيديوهات المصورة للحادث والضحايا وعدم التسرع في نشر الأخبار واخذها من مصادرها الرسمية.