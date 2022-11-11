بايدن يلتقي السيسي بشرم الشيخ ويعلن مساعدات لمصر

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إلى مدينة شرم الشيخ، في أول زيارة إلى مصر منذ توليه منصبه الرئاسي في كانون الثاني/ يناير العام الماضي، وذلك للمشاركة في قمة المناخ.

وأكد بايدن، الجمعة، في مؤتمر الأطراف حول المناخ في شرم الشيخ أن الأزمة المناخية "تهدد الحياة على الكوكب" متعهدا بتحقيق أهداف الولايات المتحدة في خفض الانبعاثات بحلول 2030.

وقال بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ في شرم الشيخ: "الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب".

وأضاف أن الدول الأفريقية تعاني من تداعيات التغير المناخي، وأن الهدف من مشاركة الولايات المتحدة في القمة هو "حشد دول العالم لاتخاذ أهداف طموحة بشأن المناخ".

في سياق متصل، أعلن بايدن عن حزمة بـ 500 مليون دولار لمساعدة مصر في التحول إلى الطاقة النظيفة، قائلا، إن الولايات المتحدة تريد أن تزيد من تمويل مصر لمعالجة المناخ والأمن الغذائي.

وأضاف: "علينا مساعدة البلدان على الحفاظ على غاباتها" مشددا على ضرورة تحقيق تقدم في مجال معالجة تغير المناخ بنهاية هذه العشرية.

من جهة أخرى، أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصر الجمعة وقال، إن القاهرة تحدثت بقوة عن الحرب في أوكرانيا، مضيفا أيضا أن مصر وسيط رئيسي في غزة.