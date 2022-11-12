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التعليم تعلن: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك"

التعليم تعلن: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك"
التعليم تعلن: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك"

القاهرة- الرسالة

التعليم تعلن: امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك"، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من مواصفة ورقة الامتحانات، لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

وقالت الوزارة أن الأسئلة ستعقد وفق نظام الأوبن بوك، حيث سيسمح للطلاب دخول لجان الاختبارات بـ"كتيب المفاهيم"، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون من المنهج الدراسي وسوف تقيس الفهم ونواتج التعلم وفق نظام التقييم الجديد الذى يستهدف قياس التعلم الحقيقي لدى الطلاب وليس الحفظ والتلقين.

امتحانات الثانوية العامة "أوبن بوك"

وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن مواصفات الورقة الامتحانية لاختبارات شهادة الثانوية العامة، تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية.

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وأشار وزير التعليم، إلى أنه سيتم تدريب 5000 معلم على النظام الجديد والممارسات التدريسية وكيفية إعداد مفردات اختبارية على هذا المستوى.

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