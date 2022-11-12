قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

نشرت القناة 12 العبرية تصريحات تنشر لأول مرة على لسان العقيد "ايريز الكاباتس" في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) والذي كان قائد كتيبة 13 في لواء غولاني، وهو من أوعز بدخول القوة (الإسرائيلية) إلى فخ الموت في حي الشجاعية في الحرب على غزة عام 2014.

وقال العقيد "إيريز الكاباتس" قائد كتيبة 13 في غولاني: "لا تزال تدوي في رأسي أصوات الحرب، ولا زلت أتخيل ساحة المعركة أمامي طوال الوقت، لا زلت أسمع الصراخ والنداءات والانفجارات".

وتابع، "أنا ببساطة أرى المعركة أمام عيني مباشرة وعيناي مفتوحتان، يمكنني سماع الانفجارات، والصواريخ المضادة، ونيران المدافع الرشاشة أسمعها طوال الوقت - لا أنام جيدًا في الليل".

وأردف، "يومها عبرنا السياج الحدودي، وفي غضون ثوان قليلة أصيب ضابط تحت إمرتي بجروح خطيرة، لدينا طاقم دبابة آخر انقلبت دبابته، وتم إطلاق النار علينا من جميع الاتجاهات باستخدام الهاون، والصواريخ المضادة، وأسلحة القناصة، أقل من 20 دقيقة أول شيء أراه أمام عيني هو عربة مدرعة محترقة سرت باتجاهها وعند مدخلها أرى صورة لا أرغب في أن يراها أحد، لجنود محترقين، هذه صورة عالقة في رأسي حتى يومنا هذا".

ووصفت القناة الليلة التي عاشتها الكتيبة في حي الشجاعية بغزة بالليلة السوداء معتبرةً تلك المعركة من أصعب معارك الحرب.

وقتل في تلك المعركة 8 جنود (إسرائيليين)، وتمكنت فصائل المقاومة من أسر "أورون شاؤول"، كما أن أحد جنود الكتيبة قام بإحراق نفسه خلال العام الماضي.

الجرمق الإخباري