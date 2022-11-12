مستوطنون ينصبون كرفانات استيطانية شرق رام الله

نصب مستوطنون عشرات الكرفانات الاستيطانية على أراضي الفلسطينيين في بلدتي كفر مالك ودير جرير، بالقرب من مستوطنة "كوخاف هشاحر" شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين نصبوا الكرفانات الاستيطانية على الأراضي والتلال المحيطة بالمستوطنة بمسافات متباعدة للسيطرة على أكبر مساحة من أراضي المواطنين.

وقال الناشط ضد الاستيطان بشار القريوتي: "إن مخططات البؤر الاستيطانية في تزايد وتطبيق لمشروع السيطرة على كافة المواقع المصنفة "ج"، خاصة وسط الضفة الغربية لتصل لمنطقة الأغوار".

وأقيمت مستوطنة "كوخاف هشاعر" عام 1980، بعد مصادرة جيش الاحتلال ما يقارب 200 فدان من قريتي كفر مالك ودير جرير شرق رام الله؛ بحجة الحاجة لحماية بؤرة استيطانية لجنود سابقين في لواء "ناحال".

وأشارت معطيات ميدانية إلى أن حكومة الاحتلال استولت على 22300 دونم من أراضي الضفة الغربية، في النصف الأول من العام الجاري والتي تعد الأكبر منذ عام 1997.