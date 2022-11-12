فاجأ إيلون ماسك المالك الجديد لشركة تويتر مستخدمي الموقع بأنه يجهل كثيرا عن تفاصيل المنصات التابعة لشركته.

وكشف صانع محتوى أميركي جهل إيلون ماسك باستحواذ "تويتر" على منصة تواصل "Quill"، مما دفع ماسك إلى التساؤل عنها.

وقال المغرد وصانع المحتوى "جيف" في تغريدة ردا على ماسك "هل نظرت في استحواذ تويتر على منصة المراسلة "تواصل"؟ لقد حصلوا عليها منذ نحو عام وخططوا لاستخدام تقنيتهم لتحسين الخدمة. ومع ذلك، لم يخرج منها شيء في الواقع".

ورد عليه ماسك متسائلا: "ما هي منصة تواصل؟".

جيف رد على ماسك قائلا، "اسأل فريقك، اسألهم أيضًا عن مقدار الأموال التي أنفقت عليها، فأنا أشعر بالفضول".

كانت تويتر قد استحوذت على خدمة تواصل في 2021 وهي خدمة مراسلة تركز على الأعمال التجارية، وتهدف إلى التنافس مع أشباهها من المنصات أمثال سلاك (Slack).

وعقب استحواذ تويتر على تواصل، أثار الأمر ردود فعل عفوية من رواد الموقع حيث غرد نيك كالدويل حينئذ، قائلا "يسعدنا انضمامهم إلينا ولا يسعنا الانتظار لمعرفة ما نحققه معًا. مرحبًا بكم في القطيع، أيها الفريق!".

خبير البرمجيات زين وجّه السؤال نفسه لماسك: "اسأل فريقك.. أو من بقي منهم".

وفي سياق آخر، أعلن ماسك التنفيذ الفعلي لآلية تعديل التغريدات على موقع تويتر عبر حسابه في تغريدة معدلة حملت كلمة "انتهت اللعبة" (GAME OVER).

وأظهرت التعديلات التي أجراها ماسك إمكانية التعديل خلال وقت محدد، وشهدت التغريدة معدل تفاعل واسع من متابعي ماسك ومن رواد تويتر خلال دقائق من نشرها.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي