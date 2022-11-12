فلسطين تحصد 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

حصلت فلسطين 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وقد حصل البرنامج الإذاعي "للوطن ألوان" على الجائزة الأولى وكذلك الفيلم الوثائقي التلفزيوني "سجن نفحة الملحمة" حصل على المركز الأول، إضافة الى جائزتين لشركتي الانتاج الفلسطينيتين "البعد الرابع" و "زينب" و3 جوائز أخرى عن التبادلات الاذاعية والتلفزيونية للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

من جهته، ثمن المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف هذا الانجاز واشاد بجهود العاملين في الإعلام الرسمي بشكل خاص والإعلام الفلسطيني بشكل عام على في الحصول على هذه الجوائز موضحا ان الاعلام الرسمي في كل عام يحصل على العديد من الجوائز مما يدلل على المكانة الإعلامية والمهنية الرفيعة التي وصلت اليها الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.