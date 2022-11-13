طقس فلسطين اليوم.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الأيام القادمة

قالت دائرة الأرصاد الجوية،: "إن درجات الحرارة في طقس فلسطين اليوم الأحد ستبقى تحوم حول المعدلات السنوية أو اقل بقليل نهاراً مع جو لطيف وشديد الاعتدال في فترة الظهيرة حتى في الجبال، مع ساعات الليل يصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد وكذلك الحال في ساعات الفجر الباكر".

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين يوم الاثنين سيطرأ عليه ارتفاع في درجات الحرارة التي تصبح حول اعلى من المعدل السنوي العام بنحو الدرجتين مئويتين، ويسود خلال النهار جو لطيف ومعتدل الى أبعد مدى، ومع المساء والليل يصبح الجو منعشاً ومائلا للبرودة الى بارد في ساعات الليل والفجر الباكر.

أما يوم الثلاثاء فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في طقس فلسطين والتي تكون دون المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية، ويسود جو غائم جزئي نهاراً وبارد في ساعات الصباح والمساء، وتتهيأ الفرصة خلال ساعات ما بعد الظهيرة والمساء لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق.