تعرف على خارطة الحقائب الوزارية في حكومة نتنياهو المقبلة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأحد، أن حقائب وزارات الجيش والخارجية والقضاء ستكون في يد حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه من المتوقع أن تبقى في يد الليكود وزارات الجيش والخارجية والقضاء وسلسلة من المناصب الوزارية الأخرى التي تعتبر أقل مرتبة قليلاً.

وأضافت، بحسب الوضع الحالي، سيذهب الملف المالي إلى رئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، وفي هذه الحالة سيحصل أرييه درعي من حزب شاس على ملف الداخلية ووزارة الأديان.

ولفتت إلى أنه ومن أجل تعويض درعي عن عدم حصوله على حقيبة رفيعة المستوى مثل وزارة المالية، يبحث الليكود في منحه صلاحيات أوسع كوزيرًا للداخلية، لكن لم يتضح بعد ما هي الصلاحيات التي ينطوي عليها الأمر.

ومن المتوقع أيضا أن يحصل حزب شاس على وزارة تطوير النقب والجليل، في حين أن وزارة الإسكان واللجنة المالية ستذهب إلى حزب يهدوت هتوراة.

ويتوقع أن يسلم رئيس الكيان (الإسرائيلي) يسحاق هرتسوغ "نتنياهو" ظهر اليوم، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن فاز معسكره بـ64 مقعدًا من أصل 120 بانتخابات الكنيست التي أجريت مطلع نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري.

المصدر: عكا