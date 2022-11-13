نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الفتى عبد الرحمن عبدالله

حمّل نادي الأسير، الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الفتى عبدالرحمن هاني عبدالله ( 17 عامًا) من مخيم نور شمس / طولكرم، والذي عاني من سنوات من الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة، وفحوص دورية.

وأوضح النادي في بيان له، أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن عبدالله في السابع من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، خلال زيارته لشقيقه الأسير أشرف عبد الله في سجن "مجدو" و المعتقل منذ ثلاثة شهور.

وأشار إلى أنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم له في محكمة "سالم" العسكرية.

وطالب نادي الأسير، بضرورة التدخل من أجل إنهاء اعتقاله، ليتسنى له متابعة علاجه.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من اعتقال الأطفال والقاصرين خلال شهر تشرين الأول المنصرم، حيث سُجلت 119 حالة اعتقال، كان من بينهم جرحى، ومرضى.