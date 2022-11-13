المرابطة عمرو: اقتحامات الأقصى متصاعدة والوضع في المسجد خطير

حذرت المرابطة والناشطة المقدسية زينة عمرو، من تصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقالت عمرو :"إن الوضع في المسجد الأقصى خطير جداً في ظل الاقتحامات المستمرة بحقه".

وأضافت :"أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تتزايد وتتصاعد في الآونة الأخيرة، وسط استفزازات مستمرة".

وأشارت إلى أن القادم على المسجد الأقصى أسوء في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة القادمة.

وشددت على أن "الصمت والسكوت يزيد من هجمة المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك".

وأردفت: "في ظل عدم وجود اقتحامات للمسجد الأقصى، تكون هناك أصوات للطبل والزمور تستفز المصليين في الأقصى".

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال.

ومنعت قوات الاحتلال حراس الأقصى من إلباس السياح لباسا محتشما خلال اقتحاماتهم للمسجد بلباس فاضح.

وتزامنًا مع اقتحامات المستوطنين وانتهاك حرمة المسجد، تتواصل الدعوات إلى شد الرحال للأقصى والرباط فيه، للدفاع عنه ومواجهة مخططات تهويده.

وشد أهالي من الناصرة في الداخل المحتل الرحال للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وحذر مركز القدس للدراسات من تصعيد كبير يعد له المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك خلال الفترة القادمة للوصول إلى أهدافهم باستباحة المسجد، واستخدام أبواب جديدة في الاقتحامات.