"حماس" تدين تفجير إسطنبول وتعزي تركيا بالضحايا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدّة التفجير الإجرامي الآثم الذي استهدف المدنيين في شارع الاستقلال بمدينة إسطنبول التركية اليوم، وأدّى إلى وقوع العديد من الضحايا والمصابين الأبرياء، مرسلة تعازيها لتركيا الشقيقة.

وأعربت الحركة في بيان وصل الـ"الرسالة نت" مساء اليوم، عن تضامنها الكامل مع جمهورية تركيا الشقيقة، قيادة وشعباً، سائلة الله تعالى الرّحمة للضحايا، والشفاء العاجل للجرحى، وأن يحفظ تركيا وشعبها العزيز من كل مكروه وسوء.‏

وسقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد ظهر اليوم الأحد، في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما ذكر التلفزيون التركي "ان تي في".