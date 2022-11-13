تعرف على موعد وخطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية (لطلاب الصف الثالث الإعدادي)؟

أعلنت إدارات التعليم والمدارس بجميع محافظات الجمهورية المصرية، عن إجراءات فحص تسجيل نموذج الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، تطبيقاً لتعليمات مديريات التربية والتعليم التي تم إرسالها إلى المدارس.

طريقة التسجيل لاستمارة الشهادة الإعدادية؟

وشددت إدارات التعليم والمدارس على ضرورة تتبع الطلاب عند تسجيل بياناتهم في نموذج الشهادة الإعدادية، مشيرة إلى أن تسجيل نموذج الشهادة الإعدادية سيتم من خلال البوابة الإلكترونية لكل مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم الفني.

كما حددت الإدارات التعليمية والمدارس البيانات التي يجب المراجعة عليها في أثناء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهي:

- اسم الطالب كاملًا المكتوب في شهادة الميلاد

- الرقم القومى الخاص بالطالب الموجود بشهادة الميلاد

- النوع، ذكر أو أنثى

- الديانة الخاصة بالطلاب

- حالة قيد الطالب بالمدرسة

التسجيل للاستمارة الخاصة بالشهادة الإعدادية

وأوضحت الإدارات التعليمية أن على كل طالب التوجه وتسجيل الاستمارة بنفسه لاستكمال الشهادة الإعدادية من خلال المنصة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم.

فيما يلي خطوات التسجيل في استمارة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي كما تعلنها مديريات التربية والتعليم:

- يرسل الطالب صورة شخصية له ويكون وجه كاملا واضح بها

- يكتب الطالب اسمه كاملا في كافة الأجزاء المخصصة لذلك في استمارة الشهادة الإعدادية

- يطبع الطالب الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية بالألوان حتى تكون صورة الطالب المطبوعة عليها واضحة

ما هي الأوراق الخاصة باستمارة الشهادة الإعدادية؟

أوضحت الإدارات التعليمية والمدارس أن استمارة الشهادة الإعدادية تتكون من أربع أوراق يطبعها الطالب عن طريق المنصة الإلكترونية الخاصة بكل مدرسة والتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الأوراق التي تتكون منها استمارة الشهادة الإعدادية، كما حددتها الإدارات التعليمية والمدارس كالاتى:

- تتكون استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الورقة الأولى وهي بطاقة إثبات الشخصية الخاصة بالطالب ورقم الجلوس وبطاقة الإحصاء.

- تتكون استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الورقة الثانية وهى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بإتمام مرحلة التعليم الأساسي لعام 2021\2022.

- تتكون استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الورقة الثالثة وهى تقديم بيانات خاصة بالامتحانات السابقة ومدعمة بإقرار من الطالب وولى أمره ينص على أن الطالب لم يجرى هذا الامتحان تحت إشراف لجنة آخرى في هذا العام.

- تتكون استمارة الشهادة الإعدادية من خلال الورقة الرابعة وهي توثيق لطلبة المنازل ويطبعها الطالب ويلصق عليها طابع الدمغة وتصل قيمته إلى جنيه واحد.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023\2022؟

نوهت المدارس أنه يجب على كل طالب عند تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يسجلها بخط اليد بالفراغات في كل ورقة من الأوراق الأربعة

ما هي الأوراق المطلوبة لطلاب الدمج لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية؟

حددت المدارس الأوراق التي يجب على طلاب الدمج الدمج تقديمها لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية وهي:

- تقديم صورة من التقرير الطبى الخاص بالطالب موضحا فيه حالته الصحية

- إحضار موافقة من الإدارة التعليمية التابعة للمدرسة